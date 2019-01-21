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Beşiktaş'ta sürpriz takas: Ertaç - Tolga

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un tecrübeli eldiveni için masaya oturmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta sürpriz takas: Ertaç - Tolga
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21 Ocak 2019 10:35
Beşiktaş, kısa süre içerisinde yollarını ayırmayı planladığı Tolga Zengin'i yeni transferinde değerlendiremek için düğmeye basıyor.

Buna göre siyah-beyazlılar, 2013-2014 yılında 2,75 milyon euro bedelle Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı tecrübeli eldiveni, bir sonraki transferinde takas yolunda kullanmayı planlıyor.

2019'un Haziran ayında Tolga'nın sözleşmesinin bitecek olması, Beşiktaş yönetiminin bir an önce kaleci transferinin tamamlamak istemesinin en büyük sebebi olurken, ibre Yeni Malatyasporlu Ertaç Özbir'e yöneldi.

TAKAS TEKLİFİ

Beşiktaş yönetiminin, Ertaç'ı kadrosuna katmak için transfer harekatına kısa zamanda başlaması beklenilirken, transferi kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyor. Öte yandan 29 yaşındaki kalecinin Beşiktaş'a katılmayı istediği aktarılırken, önümüzdeki hafta resmi temaslar resmen başlayacağı bildirildi.

TEK SORUN MALİYET

Yeni Malatyaspor cephesi ise tecrübeli eldivenin para kazanmadan ayrılmasına izin vermezken, Beşiktaş'ta masada alternatif çözümler ortaya koyabilir.



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