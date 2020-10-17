Beşiktaş'ta loca açıklaması geldi

Beşiktaş, TFF'nin kararı sonrası localara alınacak seyirciler için önceliğin loca sahiplerinde olacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta loca açıklaması geldi
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17 Ekim 2020 19:31
Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park localarının öncelikli satış hakkının eski loca sahiplerine verileceğini açıkladı. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Vodafone Park locaları, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda, satışa sunulacaktır. Yüzde 50 kapasite kullanımı şartıyla ilk etapta sınırlı sayıda satışa sunulacak loca için öncelikli satın alma hakkı, eski loca sahiplerinde olacaktır." denildi.



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