Sezona kötü başlayan Beşiktaş'ta durumu en fazla merak edilen isimlerin başında yeni transfer Josef de Souza geliyor. Eski kulübü Al Ahli ile problemli bir ayrılık yaşayan Brezilyalı futbolcunun lisans sorunu çözüldü.Arabistan ekibi, Josef'in haksız fesih yaptığını ileri sürerek gerekli evrakları göndermezken Beşiktaşlı kurmaylar geçici lisans için FIFA'ya başvuru yapmıştı. Sambacı için yapılan temasların olumlu ilerledi ve sonuç alındı. Josef'in lisansı çıkarılırken, Brezilyalı ismin Gençlerbirliği maçında oynamasına engel kalmadı.Öte yandan dün Al Ahli'nin Josef de Souza'nın geri dönmesi yönünde yeni bir çağrı yapmıştı. Ancak alacakları ödenmediği için sözleşmesini fesheden Josef, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda geri dönme ihtimalinin Sıkı çalışıyorum" ifadelerini kullanarak Arabistan'a dönme ihtimali olmadığının altını çizdi.Josef, Al Ahli'nin daha önce benzer yöndeki açıklamasına da yine sosyal medyadan tepki göstermiş ve ödemelerde yaşanan sorunlarla ilgili belgelerin kulüp tarafından görmezden gelindiği açıklamıştı.