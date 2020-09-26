Beşiktaş'ta Jeremain Lens'e yol göründü

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta bir flaş gelişme daha yaşandı.



Sezon başından bu yana sergilediği vasat performansla tepki çeken ve yönetimin maaş indirim talebini de kabul etmeyen Lens, Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.



2 yıl daha sözleşmesi bulunan Lens ile kesin olarak yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Hollandalı futbolcu için bonservis kolaylığı da sağlayacak.







