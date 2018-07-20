ŞENOL GÜNEŞ: "DÖRT FORVETİMİZ VAR..."

Alvaro Negredo ve Şenol Güneş arasında soğukluk! Slovakya kampına dahil edilmeyen ancak daha sonra Başkan Fikret Orman'ın talimatıyla Avusturya'da kadroya alınan Alvaro Negredo, burada adeta yalnızları oynuyor.Teknik direktör Şenol Güneş'in yüzüne bakmadığı Negredo, buna rağmen idmanlarda çok iyi bir performans sergiliyor. İspanyol oyuncu, son yapılan antrenmadaki çift kale maçta yine birbirinden güzel goller attı.Güneş, başta Aras Özbiliz olmak üzere diğer futbolcuların attığı gollerin ardından, "Bravo, böyle devam" diye tepki verip, oyuncularını motive ederken, Negredo'ya ise kayıtsız kaldı.Hem Negredo'nun hem de Güneş'in birbirlerine karşı soğuk tavırlarının sürdüğü öğrenilirken, tecrübeli hoca konuya da açıklık getirdi.Güneş, ilk yaptığı basın toplantısında, "Gitmesi daha iyi olacak" dediği 33 yaşındaki forvetle ilgili olarak, "Negredo'nun gitme durumu vardı. O yüzden o sözleri söyledim. Gidecekse bizle olmaması daha iyiydi. Negredo oynamayıp da bu parayı (4 milyon 350 bin Euro) alırsa hem kendisi hem de diğer oyuncular için sıkıntı olur. Elimizde 4 forvet var" ifadelerini kullandı.