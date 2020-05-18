Beşiktaş'ta Enzo Roco sıkıntısı

Beşiktaş'ta performansı beklentilerin altında kalan Enzo Roco'yla ilgili menajerinden açıklama geldi.

, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta Enzo Roco sıkıntısı
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18 Mayıs 2020 09:52
Beşiktaş'a 2 yıl önce bonservisi elinde olarak kazandırılan Enzo Roco, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Kara Kartal'da istikrarlı bir görüntü sergileyememişti.

1.5 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle kulübün sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Şilili stoperden, menajeri aracılığıyla beklenmeyen bir çıkış geldi.

27 yaşındaki futbolcunun, maaşını düşürüp takımda kalmak istediğini ilettiği ifade edildi.

Enzo Roco bu sezon Beşiktaş forması ile 12 resmi maça çıktı. Şilili stoper bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı.

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