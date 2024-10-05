Beşiktaşlı futbolcular isyanda: 'Bu tempoya can mı dayanır!'

Beşiktaş, daha şimdiden 11 resmi maça çıkarken, bunlardan 6 oyuncunun takımın omurgasını oluşturup her maçta oynaması, futbolcuları yorgun düşürdü.
Siyah-beyazlı ekipte, Gabriel Paulista, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile, tüm karşılaşmalarda yer alırken, Jonas Svensson, Arthur Masuaku ve Mert Günok ise sakat veya cezaları nedeniyle birer maç kaçırdı ama Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un asları arasında yer aldı.
YOĞUN TEMPODAN ŞİKAYETÇİLER
Beşiktaş'ta futbolcuların yoğun tempodan şikayetçi olduğu öğrenildi.
MERT GÜNOK HAZIR
Avrupa'da Eintracht Frankfurt karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin kötü izlerini atmaya çalışan Beşiktaş, ara vermeden Gaziantep ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Avrupa Ligi'nde görev yapanlar dün yenilenmeyle günü tamamlarken, diğerleri ise lig için çalışmalarına devam etti.
Omuzunda ağrı bulunan Mert Günok'un oynayabilecek duruma geldiği, Teknik Direktör van Bronckhorst'un görev vermesi durumunda Gaziantep karşısında sahada olacağı ifade edildi.
Siyah-beyazlı ekipte, Gabriel Paulista, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile, tüm karşılaşmalarda yer alırken, Jonas Svensson, Arthur Masuaku ve Mert Günok ise sakat veya cezaları nedeniyle birer maç kaçırdı ama Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un asları arasında yer aldı.
YOĞUN TEMPODAN ŞİKAYETÇİLER
Beşiktaş'ta futbolcuların yoğun tempodan şikayetçi olduğu öğrenildi.
MERT GÜNOK HAZIR
Avrupa'da Eintracht Frankfurt karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin kötü izlerini atmaya çalışan Beşiktaş, ara vermeden Gaziantep ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Avrupa Ligi'nde görev yapanlar dün yenilenmeyle günü tamamlarken, diğerleri ise lig için çalışmalarına devam etti.
Omuzunda ağrı bulunan Mert Günok'un oynayabilecek duruma geldiği, Teknik Direktör van Bronckhorst'un görev vermesi durumunda Gaziantep karşısında sahada olacağı ifade edildi.