Beşiktaşlı basketbolcu Kelan Martin ameliyat edildi

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Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Kelan Martin, ameliyat edildi.
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Kelan Martin, ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sol ayak bileğinden sakatlık yaşayan oyuncunun, naviküler kemiği stres kırığı sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde, Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildiği belirtildi.
Oyuncunun rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanacağı kaydedildi.