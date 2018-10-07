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Beşiktaş'ın rakibi Malmö 1 puana razı

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Malmö, ligde bir puanla yetindi.

Kaynak: DHA
Beşiktaş'ın rakibi Malmö 1 puana razı
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07 Ekim 2018 19:11
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın rakiplerinden Malmö, İsveç Ligi'nin 25'inci haftasında Hacken ile 1-1 berabere kaldı.

Swedbank Stadyumu'nda oynanan mücadelede Malmö'nün golünü 46'ncı dakikada Romain Gall atarken Hacken'in golünü ise 70'inci dakikada Alexander Jeremejeff attı.

Malmö, Hacken ile berabere kalarak 45 puanla 4'üncü sırada yer aldı.

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