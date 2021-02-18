Beşiktaş'ın kayıp adamı: Douglas

Sezon başında kadro dışı bırakılan oyuncular arasında yer alan Douglas, kendisiyle aynı durumda bulunan; Jeremain Lens, İsimat Mirin gibi isimlerin gitmesine rağmen takımda kalmayı tercih etmişti.
1.1 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle ayrılığa sıcak bakmayan 30 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin dolmasını bekliyor.
Bireysel olarak yan sahada çalışan tecrübeli ismin, yeni sezonda ülkesi Brezilya'ya döneceği düşünülüyor.
1.1 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle ayrılığa sıcak bakmayan 30 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin dolmasını bekliyor.
Bireysel olarak yan sahada çalışan tecrübeli ismin, yeni sezonda ülkesi Brezilya'ya döneceği düşünülüyor.