Beşiktaş'ın derbideki özel konuğu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek Beşiktaş, tribünde özel bir misafir konuk edecek.
Beşiktaş, Afrin'deki Mehmetçiklerimize yazdığı mektupla tüm Türkiye'yi duygulandıran, Muş'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru babası Hüseyin Gül'ü kaybeden Talha Gül'ü Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe maçında ağırlayacak.
Talha Gül ve ailesi, Vodafone Park'ta siyah-beyazlıların özel konuğu olacak.
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Beşiktaş, Afrin'deki Mehmetçiklerimize yazdığı mektupla tüm Türkiye'yi duygulandıran, Muş'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru babası Hüseyin Gül'ü kaybeden Talha Gül'ü Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe maçında ağırlayacak.
Talha Gül ve ailesi, Vodafone Park'ta siyah-beyazlıların özel konuğu olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın