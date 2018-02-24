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Beşiktaş'ın derbideki özel konuğu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçta özel bir konuk ağırlayacak.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ın derbideki özel konuğu
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24 Şubat 2018 17:30
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek Beşiktaş, tribünde özel bir misafir konuk edecek.

Beşiktaş, Afrin'deki Mehmetçiklerimize yazdığı mektupla tüm Türkiye'yi duygulandıran, Muş'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru babası Hüseyin Gül'ü kaybeden Talha Gül'ü Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe maçında ağırlayacak.

Talha Gül ve ailesi, Vodafone Park'ta siyah-beyazlıların özel konuğu olacak.



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