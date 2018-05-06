Beşiktaş zirve yarışında fırsatı değerlendirmek istiyor!

İLGİLİ VİDEO

Medipolkarşısında puan kaybetmesiyle ligin zirvesi için şampiyonluk yarışı daha da kızışırken,da böyle bir fırsatı değerlendirmek için tüm hazırlıkları yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.Dün sabah basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda Kayserispor maçının taktiğine geçilirken, Teknik Direktör Şenol Güneş de, oyun planlarına son noktayı koymaya hazırlanıyor.Futbolcularına, oyunun kontrolünü, maçın başından sonuna kadar ellerinde tutmalarını söyleyen Şenol Güneş, özellikle orta sahaya ciddi uyarılarda bulundu.Dünkü antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren futbolcular, Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yapacakları idmanla sürdürecek.