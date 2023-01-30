Beşiktaş yönetimi harekete geçti: Mert Günok

Son haftalarda inanılmaz kurtarışlar yapan Mert Günok, Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Şenol Güneş'le birlikte parlamaya başlayan 33 yaşındaki eldivenin sözleşmesi iki yıl uzatılacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş yönetimi harekete geçti: Mert Günok
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30 Ocak 2023 11:34
Beşiktaş'ın son haftalardaki yükselişinde en çok pay sahibi isimlerden biri olan Mert Günok'a sözleşme ödülü yolda.

Kara Kartal'ın eski kalecisi olan ve 39 yaşında futbolu Beşiktaş'ta bırakan Rüştü Reçber'i kendisine örnek alan Mert Günok'un kariyer planlamasına yönetim destek verdi.

Siyah beyazlılarla olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan 33 yaşındaki kaleci en az üç yıl daha Beşiktaş'ta olacak. Mert Günok'un kariyer planı sadece bununla sınırlı değil.

AY YILDIZI ÖZLEDİ

Sözleşmesinin iki yıl daha uzatılmasıyla 36 yaşında da siyah beyazlı formayı giyecek olan başarılı file bekçisi, en son 14 Kasım 2019'da A Millî Takım kadrosuna davet edilmişti.

Yeniden ay yıldızlı formayı giymek için çok çalışan tecrübeli eldiven, şu andaki performansıyla da bunu hak ettiğini düşünüyor.

Son 5 maçta kalesinde sadece iki gol gören Mert Günok, Süper Lig'deki yerli kaleciler arasında en iyi performansı gösteren isim olarak öne çıkmış durumda. 

 
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