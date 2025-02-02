Beşiktaş yerine Benfica'yı seçti

Beşiktaş, Benfica ile girdiği transfer yarışını kazanamadı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
A Bola'da yer alan habere göre; Benfica ve Beşiktaş, 21 yaşındaki sol bek Samuel Dahl için Roma'ya aynı teklifi sundu. Son kararı ise İsveçli oyuncu verdi ve tercihini Benfica'dan yana kullandı.
Benfica'nın Dahl'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı kaydedildi. Ayrıca, transfer için Benfica scout ekibinin yoğun tavsiyesinin de etkili olduğunun altı çizildi.
ROMA, 4.3 MİLYON EURO'YA ALDI
Roma, Dahl'i 2024 yazında 4.3 milyon euro bonservis karşılığı Djurgarden'den transfer etmişti. Dahl, Roma formasıyla 5 maçta forma giydi.
A Bola'da yer alan habere göre; Benfica ve Beşiktaş, 21 yaşındaki sol bek Samuel Dahl için Roma'ya aynı teklifi sundu. Son kararı ise İsveçli oyuncu verdi ve tercihini Benfica'dan yana kullandı.
Benfica'nın Dahl'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı kaydedildi. Ayrıca, transfer için Benfica scout ekibinin yoğun tavsiyesinin de etkili olduğunun altı çizildi.
ROMA, 4.3 MİLYON EURO'YA ALDI
Roma, Dahl'i 2024 yazında 4.3 milyon euro bonservis karşılığı Djurgarden'den transfer etmişti. Dahl, Roma formasıyla 5 maçta forma giydi.