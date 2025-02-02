Beşiktaş yerine Benfica'yı seçti

Roma, Beşiktaş ve Benfica'nın 21 yaşındaki sol bek Dahl için tekliflerini kabul etti; İsveçli oyuncunun seçimi Benfica oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş yerine Benfica'yı seçti
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02 Şubat 2025 19:14
Beşiktaş, Benfica ile girdiği transfer yarışını kazanamadı.

A Bola'da yer alan habere göre; Benfica ve Beşiktaş, 21 yaşındaki sol bek Samuel Dahl için Roma'ya aynı teklifi sundu. Son kararı ise İsveçli oyuncu verdi ve tercihini Benfica'dan yana kullandı.

Benfica'nın Dahl'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı kaydedildi. Ayrıca, transfer için Benfica scout ekibinin yoğun tavsiyesinin de etkili olduğunun altı çizildi.

ROMA, 4.3 MİLYON EURO'YA ALDI

Roma, Dahl'i 2024 yazında 4.3 milyon euro bonservis karşılığı Djurgarden'den transfer etmişti. Dahl, Roma formasıyla 5 maçta forma giydi.

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