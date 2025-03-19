Süper Lig'de 9 hafta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş galibiyet serisini de 4 yaparak sezon rekoru kırmış, Gaziantep ile Konyaspor seriyi terse döndürmüştü.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Hem sahada eksik kalan rakiplerine boyun eğen oyun tarzı hem de üçüncülük hedefinden uzaklaşılması camiayı yeniden üzüntüye soktu.
MİLLİ ARA YARDIMA YETİŞTİ
Beşiktaş'ın yardımına verilen 15 günlük milli ara yetişti. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu moralleri bozan ortamdan önce derbide Galatasaray'ı yenerek ve ardından kupa maçında Göztepe'yi eleyerek çıkacaklarını ifade etti.
Bu yüzden Solskjaer, zorluk derecesi yüksek önemli karşılaşmalara oldukça dikkatli bir şekilde hazırlık yapacaklarını belirtti.
Hem sahada eksik kalan rakiplerine boyun eğen oyun tarzı hem de üçüncülük hedefinden uzaklaşılması camiayı yeniden üzüntüye soktu.
MİLLİ ARA YARDIMA YETİŞTİ
Beşiktaş'ın yardımına verilen 15 günlük milli ara yetişti. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu moralleri bozan ortamdan önce derbide Galatasaray'ı yenerek ve ardından kupa maçında Göztepe'yi eleyerek çıkacaklarını ifade etti.
Bu yüzden Solskjaer, zorluk derecesi yüksek önemli karşılaşmalara oldukça dikkatli bir şekilde hazırlık yapacaklarını belirtti.