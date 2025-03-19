Beşiktaş yeniden çıkış arıyor

Beşiktaş'ta üst üste 4. galibiyetten sonra iyi bir hava yakalanmışken, ligde art arda gelen yenilgiler tüm havayı bozdu. Beşiktaş milli aradan sonra yeniden çıkış arayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş yeniden çıkış arıyor
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19 Mart 2025 09:05
Son güncelleme 19 Mart 2025 09:25
Süper Lig'de 9 hafta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş galibiyet serisini de 4 yaparak sezon rekoru kırmış, Gaziantep ile Konyaspor seriyi terse döndürmüştü.

Hem sahada eksik kalan rakiplerine boyun eğen oyun tarzı hem de üçüncülük hedefinden uzaklaşılması camiayı yeniden üzüntüye soktu.

MİLLİ ARA YARDIMA YETİŞTİ

Beşiktaş'ın yardımına verilen 15 günlük milli ara yetişti. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu moralleri bozan ortamdan önce derbide Galatasaray'ı yenerek ve ardından kupa maçında Göztepe'yi eleyerek çıkacaklarını ifade etti.

Bu yüzden Solskjaer, zorluk derecesi yüksek önemli karşılaşmalara oldukça dikkatli bir şekilde hazırlık yapacaklarını belirtti. 
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