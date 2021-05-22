Beşiktaş ve Galatasaray'ın gözdesi Barış Alper Yılmaz için istenen rakam

Bu sezon TFF 1. Lig'de Keçiörengücü formasıyla 8 gol atıp 5 asist yapan Barış Alper Yılmaz transferin gözdesi oldu.



20 yaşındaki kanat oyuncusuna Galatasaray ve Beşiktaş'ın resmen talip olduğu öğrenildi.



Alınan bilgilere göre Keçiörengücü, Barış için 3 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay istiyor.



23 Mayıs 2000 yılında Rize'de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, kariyerine de Rize Özel İdare Spor'da başladı.



2020'de Keçiörengücü'ne transfer olan Yılmaz, forvet ve sol kanat mevkilerinde forma giyiyor. Genç oyuncunun 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.







