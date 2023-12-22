Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş tribünleri maç sonuna yakın yenilen golün ardından Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın sesleri
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22 Aralık 2023 01:20
Beşiktaşlı taraftarların protestosundan teknik direktör Rıza Çalımbay da payını aldı.

Siyah-beyazlı seyirciler, 3. golün ardından zaman zaman eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.

2021 yılında Beşiktaş ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın başına geçmesi teklifine nasıl cevap vereceği ise bilinmiyor.

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