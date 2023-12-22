Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaşlı taraftarların protestosundan teknik direktör Rıza Çalımbay da payını aldı.
Siyah-beyazlı seyirciler, 3. golün ardından zaman zaman eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.
2021 yılında Beşiktaş ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın başına geçmesi teklifine nasıl cevap vereceği ise bilinmiyor.
Siyah-beyazlı seyirciler, 3. golün ardından zaman zaman eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.
2021 yılında Beşiktaş ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın başına geçmesi teklifine nasıl cevap vereceği ise bilinmiyor.
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