Sezonun bitmesiyle kadrosunda geniş bir revizyona hazırlanan Beşiktaş'ta bir olumsuzluk göze çarpıyor.



Siyah-beyazlılar, 2019 yılından bu yana bonservisle oyuncu satamıyor. Kartal, 2022-23 yaz transfer dönemi başlamadan, sözleşmesi biten 15 futbolcuyla yollarını ayırdı. Siyah-beyazlıların gelir elde ettiği son futbolcu 2019 yazında Bologna'ya 1.5 milyon Euro'ya satılan Gary Medel'di…



Söz konusu sezondan bu yana Beşiktaş'ta tam 27 futbolcunun ya sözleşmeleri bedelsiz olarak feshedildi ya da biten kontratları uzatılmadı-uzatılamadı. Transfer akışında da kulübün son üç sezondur ekside olduğu görülüyor.



Beşiktaş, 2015-2019 arasında yaklaşık 96 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştirmişti.



