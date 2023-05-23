Beşiktaş'tan TFF'ye soru: 'Sıra kimde?'

Beşiktaş, Şenol Güneş'in PFDK'ye sevk edilmesi sonrası (Detaylar için tıklayın) Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Taraftara ceza, Başkana ceza, Yöneticilere ceza, Hocaya ceza! Lig bitiyor, SIRA KİMDE?" diyerek Türkiye Futbol Federasyonu etiketlendi.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Taraftara ceza, Başkana ceza, Yöneticilere ceza, Hocaya ceza! Lig bitiyor, SIRA KİMDE?" diyerek Türkiye Futbol Federasyonu etiketlendi.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı: