Beşiktaş'tan TFF'ye soru: "Sıra kimde?"

Beşiktaş, Şenol Güneş'in PFDK'ye sevki sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan TFF'ye soru: 'Sıra kimde?'
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23 Mayıs 2023 22:33
Son güncelleme 23 Mayıs 2023 22:34
Beşiktaş, Şenol Güneş'in PFDK'ye sevk edilmesi sonrası (Detaylar için tıklayın) Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Taraftara ceza, Başkana ceza, Yöneticilere ceza, Hocaya ceza! Lig bitiyor, SIRA KİMDE?" diyerek Türkiye Futbol Federasyonu etiketlendi.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:




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