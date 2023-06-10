Beşiktaş'tan sürpriz stoper takviyesi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş gözünü İtalya'da oynayan Isak Hien'e çevirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan sürpriz stoper takviyesi
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10 Haziran 2023 11:51
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda harekete geçen yetkililer, stoper pozisyonuna takviye gerçekleştirecek. Kartal, rotasını İtalya'da Hellas Verona forması giyen Isak Hien'e çevirdi.

MAÇLARI TAKİP EDİLDİ

Kariyerine Hellas Verona'da devam eden Isak Hien ile ilgili detaylı araştırma yapan Kara Kartal, futbolcunun transferi için teklif yapmaya hazırlanıyor. 2026'ya kadar Verona ile sözleşmesi bulunan İsveçli futbolcunun da kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Beşiktaş'tan gelecek cazip bir teklife sıcak bakabileceği öğrenildi.

Hien'in, İsveç dışında Burkina Faso vatandaşlığı da bulunuyor.

SAVUNMANIN SİGORTASI

Çeşitli ülkelerden transfer teklifleri alan Faslı oyuncu Romain Saiss'i kadroda tutmak isteyen Beşiktaş, savunmada güven veren bir isim olması sebebiyle 24 yaşındaki Isak Hien'i düşünüyor. 1.91 boyundaki futbolcu, İtalya'da 'savunmanın sigortası' olarak tanımlanıyor. Daha önce de Türk takımlarıyla anılan ve 6 milyon euro piyasa değeri olan Hien, Djurgarden, Vasalunds ve Djursholm takımlarında forma giymişti

BU SEZON 38 MAÇA ÇIKTI


Hellas Verona formasıyla 38 maçta görev alan Isak Hien bu karşılaşmalarda 1 gol katkısı sağladı. 

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