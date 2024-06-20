Beşiktaş'tan stopere İspanyol takviye

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Jose Copete için harekete geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan stopere İspanyol takviye
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20 Haziran 2024 19:29
Giovanni van Bronckhorst sonrası yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş stoper takviyesi için harekete geçti.

HEDEF İSPANYOL STOPER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Mallorca forması giyen Jose Copete için harekete geçti.

Haberin detaylarında Beşiktaş'ın, 24 yaşındaki İspanyol stoper ile ilgilendiği söylendi.



Resmi adımların ise yakın zamanda beklendiği iddia edildi.

27 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla 27 resmi maça çıkan Jose Copete bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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