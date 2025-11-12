Beşiktaş'tan stoper atağı: Danilho Doekhi

Ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ile ilgili Alman basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



Sky'ın haberine göre, Union Berlin ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Danilho Doekhi için Almanya, İtalya, İngiltere ve Türkiye'den ilgi olduğu belirtildi.



Sezon başında da Hollandalı stoper için nabız yoklayan Beşiktaş'ın Türkiye'den ilgilenen takım olduğu belirtiliyor.



Siyah-Beyazlılar'ın ocak ayında Doekhi için bir girişim yapması bekleniyor.



PERFORMANSI



27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 12 maçta 6 gol kaydetti.



