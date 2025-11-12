Beşiktaş'tan stoper atağı: Danilho Doekhi

Ara transfer için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi sezon başında da gündeme gelen Union Berlin'in stoperi Danilho Doekhi için çalışmalara başladı.

calendar 12 Kasım 2025 10:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan stoper atağı: Danilho Doekhi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ile ilgili Alman basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sky'ın haberine göre, Union Berlin ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Danilho Doekhi için Almanya, İtalya, İngiltere ve Türkiye'den ilgi olduğu belirtildi.

Sezon başında da Hollandalı stoper için nabız yoklayan Beşiktaş'ın Türkiye'den ilgilenen takım olduğu belirtiliyor.

Siyah-Beyazlılar'ın ocak ayında Doekhi için bir girişim yapması bekleniyor.

PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 12 maçta 6 gol kaydetti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.