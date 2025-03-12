Beşiktaş'tan Raul Jimenez atağı!

Beşiktaş, Fulham forması giyen santrfor Raul Jimenez'i transfer listesine ekledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Raul Jimenez atağı!
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12 Mart 2025 07:55
Son güncelleme 12 Mart 2025 07:57

Gelecek sezon planlarını yapmayan başlayan Beşiktaş için transfer çalışmaları start aldı. Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, Solskjaer'in listesindeki isimlerle görüşmelere başladı.

Takvim gazetesinin Meksika basınından aktardığı habere göre bu isimlerden birinin de Fulham forması giyen golcü futbolcu Raul Jimenez olduğu kaydedildi.

Haberde, Beşiktaş ile beraber Club America'nın da Jimenez'e ilgi duyduğu ifade edildi.

FULHAM'DA KAZANDIĞINDAN DAHA FAZLASINI ÖNERECEK

Haberde, şu anda Fulham'dan yıllık yaklaşık 6.8 milyon Euro kazanan Jimenez'e, Siyah-Beyazlılar'ın, primlerle beraber yüzde 30 fazlasını (yaklaşık 7.9 milyon Euro) önereceği kaydedildi. Bu rakamı Club America'nın ödemesinin imkansız olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Fulham formasıyla 32 maçta görev alan Meksikalı golcü, 12 gol 3 asistlik performans sergiledi. 



 
 

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