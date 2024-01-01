Beşiktaş'ta devre arası için transfer çalışmalar da sürüyor. Orta sahada Alex Oxlade-Chamberlain'in sakatlığı sonrasında o bölgeye takviye yapmak isteyen Siyah-beyazlılar, gözünü İspanya'ya çevirdi.
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen Oliver Torres'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transfer için yoğun çalışma içerisinde.
YENİ HOCANIN DA ONAYI BEKLENECEK
Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek 29 yaşındaki orta saha için Beşiktaş'ta transferin tamamlanması için yeni teknik direktörün de onayı beklenilecek.
Kariyerinde daha önce; Atletico Madrid, Villareal ve Porto gibi önemli kulüplerin formasını giyen Torres, Sevilla'ya 2019 yılında Porto'dan 11 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
20 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Sevilla formasıyla 20 resmi maçta süre bulan Oliver Torres bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen Oliver Torres'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transfer için yoğun çalışma içerisinde.
YENİ HOCANIN DA ONAYI BEKLENECEK
Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek 29 yaşındaki orta saha için Beşiktaş'ta transferin tamamlanması için yeni teknik direktörün de onayı beklenilecek.
Kariyerinde daha önce; Atletico Madrid, Villareal ve Porto gibi önemli kulüplerin formasını giyen Torres, Sevilla'ya 2019 yılında Porto'dan 11 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
20 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Sevilla formasıyla 20 resmi maçta süre bulan Oliver Torres bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.