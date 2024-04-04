Beşiktaş'tan maça saatler kala sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Başakşehir maçında 3 futbolcusunun sakatlık nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan maça saatler kala sakatlık açıklaması!
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04 Nisan 2024 13:15
Son güncelleme 04 Nisan 2024 13:25
Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'a 3 futbolcusundan kötü haber geldi.

Siyah-beyazlılar Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic'in karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de bugün Rams Başakşehir'le oynayacağı maçında kadrosunda yer almayacaktır.

Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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