Beşiktaş'tan kadroda büyük değişim hazırlığı

Gelecek sezonun çalışmalarına devam eden Beşiktaş kadrosunda büyük bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan kadroda büyük değişim hazırlığı
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08 Nisan 2024 08:02
Gelecek sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta ayrılıklar da yaşanacak. Sezon sonu birçok isimle yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda, öte yandan yeni hedefler belli oldu.

KADRODA YAPRAK DÖKÜMÜ

Kara Kartal'da Valentin Rosier, Jean Onana, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Joe Worrall ve Francisco Montero'ya sezon sonunda veda edilecek.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimleden biri olan ve son zamanlarda çok tartışılan Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Daniel Amartey ve devre arasında takıma katılan Jonas Svensson'un durumları ise sezon sonunda belli olacak.

MİLLİ OYUNCU LİSTEDE

Sezon sonunda orta sahayı değiştirme planı yapan Beşiktaş Yönetimi, gözünü İngiltere'ye çevirdi. Siyah-Beyazlılar'ın listesindeki son isim Okay Yokuşlu.

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen tecrübeli orta sahanın 2025 yazında sözleşmesinin bitecek oluşu, bu transferin önünü açıyor. Son iki sezonda neredeyse maç kaçırmayan 30 yaşındaki futbolcu, istikrarlı yapısıyla ön plana çıkıyor. Beşiktaş Yönetimi, Okay için görüşmelerini hızlandıracak.

YENİ ADAY TETE

Siyah-Beyazlılar'ın sağ bek transfer planlaması konusunda listesine yeni bir isim daha eklendi. Borussia Dortmund forması giyen Marius Wolf ve AZ Alkmaar'ın Japon sağ beki Yukinari Sugawara isimleri öne çıkarken Kenny Tete de radara girdi.

Fulham'la yeni sözleşme imzalamayan Hollandalı sağ bek sezon sonu boşa çıkacak. Fulham, Hollandalı futbolcuyu Lyon'dan 3.2 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Bu sezon Fulham formasıyla tüm kulvarlarda 18 maça çıkıp 1145 dakika süre alan Kenny Tete 1 gollük skor katkısı verdi.

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