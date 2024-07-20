Beşiktaş'tan hazırlık maçında gövde gösterisi

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Slovenya kampı kapsamındaki son hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Grazer AK ile karşılaştı.
Sportplatz Lannach'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 5-1 kazanırken goller; 9 ve 12. dakikalarda Mustafa Hekimoğlu, 20 ve 50. dakikalarda Milot Rashica ve 26. dakikada Rafa Silva'dan geldi.
Grazer'in tek golünü ise 3. dakikada Michael Lang kaydetti.
Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki genç forvet Mustafa Hekimoğlu, ilk 20 dakikada 2 gol 1 asist kaydederek maça damgasını vurdu.
CIRO IMMOBILE SAHAYA ÇIKTI
Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktı. İtalyan golcü, 63. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.
Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 27 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Grazer AK 1-0 öne geçti. Solda Svensson'dan sıyrılan Rosenberger'in ortasına arka direkte iyi yükselen Lang, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 0-1.
10. dakikada siyah-beyazlı ekip beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Rashica'nın ortası sonrasında Semih Kılıçsoy arka direkte röveşatayla topa vurdu, kale önüne düşen meşin yuvarlağı Mustafa Erhan Hekimoğlu ağlarla buluşturdu: 1-1.
13. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rafa Silva'nın savunmanın arasına attığı pasta ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Erhan Hekimoğlu, düzgün bir şutla topu filelere gönderdi: 2-1.
20. dakikada siyah-beyazlılar skoru 3-1 yaptı. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun pasıyla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Rashica'nın şutunda Beşiktaş golü buldu: 3-1.
26. dakikada Masuaku'nun soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rafa Silva, ayağının dışıyla şık bir vuruş yaparak golünü attı: 4-1.
İkinci yarıya Beşiktaş; Ersin Destanoğlu-Göktuğ Baytekin ve Semih Kılıçsoy-Ernest Muçi değişiklikleriyle başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ilerleyen dakikalarda Mustafa Erhan Hekimoğlu-Ciro Immobile, Masuaku-Emrecan Terzi, Colley-Necip Uysal, Rafa Silva-Salih Uçan, Paulista-Tayyip Talha Sanuç, Svensson-Onur Bulut, Gedson Fernandes-Demir Ege Tıknaz, Musrati-Onana, Rashica-Ajdin Hasic değişiklikleri yaptı.
51. dakikada Masuaku'nun sol taraftan yerden sert ortasında Rashica, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 5-1.
Sportplatz Lannach'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 5-1 kazanırken goller; 9 ve 12. dakikalarda Mustafa Hekimoğlu, 20 ve 50. dakikalarda Milot Rashica ve 26. dakikada Rafa Silva'dan geldi.
Grazer'in tek golünü ise 3. dakikada Michael Lang kaydetti.
Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki genç forvet Mustafa Hekimoğlu, ilk 20 dakikada 2 gol 1 asist kaydederek maça damgasını vurdu.
CIRO IMMOBILE SAHAYA ÇIKTI
Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktı. İtalyan golcü, 63. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.
Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 27 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Grazer AK 1-0 öne geçti. Solda Svensson'dan sıyrılan Rosenberger'in ortasına arka direkte iyi yükselen Lang, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 0-1.
10. dakikada siyah-beyazlı ekip beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Rashica'nın ortası sonrasında Semih Kılıçsoy arka direkte röveşatayla topa vurdu, kale önüne düşen meşin yuvarlağı Mustafa Erhan Hekimoğlu ağlarla buluşturdu: 1-1.
13. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rafa Silva'nın savunmanın arasına attığı pasta ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Erhan Hekimoğlu, düzgün bir şutla topu filelere gönderdi: 2-1.
20. dakikada siyah-beyazlılar skoru 3-1 yaptı. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun pasıyla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Rashica'nın şutunda Beşiktaş golü buldu: 3-1.
26. dakikada Masuaku'nun soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rafa Silva, ayağının dışıyla şık bir vuruş yaparak golünü attı: 4-1.
İkinci yarıya Beşiktaş; Ersin Destanoğlu-Göktuğ Baytekin ve Semih Kılıçsoy-Ernest Muçi değişiklikleriyle başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ilerleyen dakikalarda Mustafa Erhan Hekimoğlu-Ciro Immobile, Masuaku-Emrecan Terzi, Colley-Necip Uysal, Rafa Silva-Salih Uçan, Paulista-Tayyip Talha Sanuç, Svensson-Onur Bulut, Gedson Fernandes-Demir Ege Tıknaz, Musrati-Onana, Rashica-Ajdin Hasic değişiklikleri yaptı.
51. dakikada Masuaku'nun sol taraftan yerden sert ortasında Rashica, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 5-1.
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