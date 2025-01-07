Beşiktaş'tan Galatasaray için sert açıklama!

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, Galatasaray'a göndermeler yaptı.
Ahmet Akpınar Gündem Beşiktaş'a yaptığı açıklamada, "Benim kimseyle polemiğe girdiğim yok. Benim derdim maklubecilerle. Yarası olan gocunur. Bugün şuradaki topluluğa dönüp maklubeciler diye bağırsanız kimse dönüp bakmaz. Bu kadar basit. Sanıyorum ne demek istediğimi herkes anladı. Beşiktaş'ın şampiyonluk posterlerinde hiçbir oyuncunun resmi çıkarılmadı. Bunu da anlayan anladı. Söyleyecek başka bir şey yok." dedi.
"MAHKEMEYE VERMİŞLER"
Galatasaray'ın kendisini mahkemeye verdiğini belirten Akpınar, "Mahkemeye vermişler, yasal haklarıdır. Beşiktaş'ın hiçbir lisesinde işgal kuvvetleri komutanı teşekkür mektubu yazmadı. Beşiktaş'ın hiçbir lisesinde işgal kuvvetlerinden Türk ordusuna kurşun sıkan kişiler müdür olmadı. Bunlar tarihin yazdığı şeyler, benim uydurduğum şeyler değil." ifadelerini kullandı.
"BU GURUR BİZE YETER"
Akmet Akpınar ayrıca, "Beşiktaş'ın hiçbir oyuncusu sümüklü fetö'nün dizinin dibinde vaaz dinlemedi. Yurt dışına kaçmadı. Beşiktaş'ta hiçbir futbolcu fetöcü olduğu için ihraç talebi olduğunda reddedilmedi. Reddedilme kararı alkışlanmadı. Biz Beşiktaşlıyız, bunun gururu bize yeter. Şerefli ikinci de oluruz, şerefli beşinci de oluruz. Atatürk sevgimizi, kırmızı çizgimiz Beşiktaş'ı hiçbir zaman kaybetmeyiz." diye konuştu.
Ahmet Akpınar Gündem Beşiktaş'a yaptığı açıklamada, "Benim kimseyle polemiğe girdiğim yok. Benim derdim maklubecilerle. Yarası olan gocunur. Bugün şuradaki topluluğa dönüp maklubeciler diye bağırsanız kimse dönüp bakmaz. Bu kadar basit. Sanıyorum ne demek istediğimi herkes anladı. Beşiktaş'ın şampiyonluk posterlerinde hiçbir oyuncunun resmi çıkarılmadı. Bunu da anlayan anladı. Söyleyecek başka bir şey yok." dedi.
"MAHKEMEYE VERMİŞLER"
Galatasaray'ın kendisini mahkemeye verdiğini belirten Akpınar, "Mahkemeye vermişler, yasal haklarıdır. Beşiktaş'ın hiçbir lisesinde işgal kuvvetleri komutanı teşekkür mektubu yazmadı. Beşiktaş'ın hiçbir lisesinde işgal kuvvetlerinden Türk ordusuna kurşun sıkan kişiler müdür olmadı. Bunlar tarihin yazdığı şeyler, benim uydurduğum şeyler değil." ifadelerini kullandı.
"BU GURUR BİZE YETER"
Akmet Akpınar ayrıca, "Beşiktaş'ın hiçbir oyuncusu sümüklü fetö'nün dizinin dibinde vaaz dinlemedi. Yurt dışına kaçmadı. Beşiktaş'ta hiçbir futbolcu fetöcü olduğu için ihraç talebi olduğunda reddedilmedi. Reddedilme kararı alkışlanmadı. Biz Beşiktaşlıyız, bunun gururu bize yeter. Şerefli ikinci de oluruz, şerefli beşinci de oluruz. Atatürk sevgimizi, kırmızı çizgimiz Beşiktaş'ı hiçbir zaman kaybetmeyiz." diye konuştu.