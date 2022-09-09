Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme

Beşiktaş'tan yeni transfer Tayyip Talha Sanuç için arka arkaya paylaşımlar geldi.Siyah-beyazlılar, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı genç futbolcu için önce bir video paylaşarak "Doğru adreste" ifadelerini kullandı.Beşiktaş, videonun ardından Tayyip Talha''nın," sözlerinin yer aldığı bir yazının önünde fotoğrafını paylaştı ve paylaşımda da aynı sözlere yer verdi.