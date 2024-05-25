Beşiktaş'tan Avrupa'ya özel plan

Beşiktaş'ta Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor karşısında alınan zaferin ardından büyük mutluluk yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü, yapılan ilk plan tuttu. Şimdi Avrupa Ligi'nde başarı için projeler hazırlanıyor. Öncelik A sınıfı bir teknik adam takımın başına getirilecek ardından da dünyada ses getirecek transferlere imza atılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Avrupa'ya özel plan
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25 Mayıs 2024 11:06
Son güncelleme 25 Mayıs 2024 11:16
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenen ve kötü geçirdiği sezonda taraftarının gönlünü kazanan Beşiktaş, Avrupa kupalarına gitmeyi garantiledi.

AVRUPA'YA ÖZEL PLAN 

Yönetim, bu başarı sonrasında Avrupa Ligi'nde ses getirmek için kolları sıvadı. Avrupa'ya özel plan çerçevesinde ilk hedef; takımın başına A sınıf bir teknik adam getirmek...

YÜKSEK KALİTE ADAYLAR 

Jose Mourinho'nun ismi gündeme gelse de Milan'dan ayrılan Stefano Pioli ile Atalanta'yla Avrupa Ligi'ni kazanan Gasperini de listedeki isimler.

EZELİ RAKİPLERİ KISKANDIRACAK

Yönetim, önce teknik adam sorununu çözecek ve ardından da dünyada gündem yaratacak transferlere imza atacak. Başkan Hasan Arat ve yönetimi, siyah-beyazlı taraftarları mutlu etmek istiyor. Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferlerini gölgede bırakacak isimler kadroya katılacak. Kesenin ağzını açmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda başarı için hiçbir masraftan kaçınmayacak. Başkan Hasan Arat, transfer komitesine talimatı dün itibarıyla verdi. 

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