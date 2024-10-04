UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Türaş Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 3-1'lik skorla kaybetti.
Karşılaşmada Frankfurt'un gollerini 18. dakikada penaltıdan Omar Marmoush, 22. dakikada Eric Dina Ebimbe ve 82. dakikada Ansgar Knauff attı. Beşiktaş'ın tek golü uzatma dakikalarında Arthur Masuaku'dan geldi.
Beşiktaş'ta Ciro Immobile, 27. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
UEFA Avrupa Ligi'ne 4-0'lık Ajax mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, Eintracht Frankfurt karşısında aldığı yenilgi sonrası ikide sıfır yaptı ve iki hafta sonunda puanla tanışamadı. Eintracht Frankfurt, iki hafta sonunda 4 puana ulaştı.
Beşiktaş, hafta sonunda ligde Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise Lyon deplasmanına gidecek. Frankfurt, sahasında Rigas Skola'yı konuk edecek.
BEŞİKTAŞ'TA 3 RÖTUŞ
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'deki Bellona Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Van Bronckhorst, Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Joao Mario ve Emirhan Topçu'yu yedeğe çekti, kaleci Mert Günok ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Eintracht Frankfurt maçının başlangıç kadrosunda Ersin, Svensson ve Masuaku'yu ilk 11'de görevlendirdi.
BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
Mert Günok ile Moatasem Al Musrati, karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
SVENSSON 11'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ta iyileşen Jonas Svensson, Eintracht Frankfurt karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
Norveçli futbolcu, hastalığı nedeniyle son oynadıkları Kayserispor müsabakasının kadrosuna alınmamıştı. Aynı maçta sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Gedson Fernandes ise iyileşti ve başlangıç kadrosunda yer aldı.
Arthur Masuaku da sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor karşılaşmasında forma giyememişti.
ERSİN İLK 11'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Son olarak siyah-beyazlıların geçen sezonun 38. ve son haftasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada görev yapan 23 yaşındaki file bekçisi, tüm kulvarlarda 10 maç sonra forma giydi.
Eintracht Frankfurt taraftarları konuk takım tribününün tamamını doldurdu.
BEŞİKTAŞ TEHLİKESİ
Beşiktaş, 6. dakikada Cher Ndour ile kaleyi yokladı. Ndour'un vuruşunu kaleci Santos kurtardı.
FRANKFURT PENALTI KAZANDI
Konuk ekip Eintracht Frankfurt, karşılaşmanın 18. dakikasında penaltı kazandı.
Nkounkou, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi. Paulista araya girdi. Hakem John Beaton, Paulista'nın müdahalesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Omar Marmoush, 19. dakikada Alman ekibini 1-0 öne geçirdi.
3 DAKİKA SONRA FARK İKİYE ÇIKTI
Eintracht Frankfurt, 22. dakikada Beşiktaş karşısında farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası top ceza sahasındaki Dina Ebimbe'ye geldi. Boş pozisyonda kalan Ebimbe topu ağlara gönderdi ve fark ikiye çıktı.
IMMOBILE PENALTIYI ATAMADI
Beşiktaş, 26. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada Rashica sağ kanattan çalımlarla harika getirdi. Açtığı ortada Rafa Silva topla buluştu. Çektiği şut Robin Koch'un ellerine çarptı. Hakem John Beaton, penaltı noktasını gösterdi.
Beşiktaş'ta penaltıda Ciro Immobile topun başına geçti. İtalyan golcü, 27. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Santos'u geçemedi.
RAFA SILVA HARİKA VURDU!
Beşiktaş, 37. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Bu dakikada ceza sahasına giren Rafa Silva'nın şutunu önce kaleci Santos kurtardı. Ardından top direkten geri döndü.
Beşiktaş, Frankfurt karşısında ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı.
TARAFTARDAN DESTEK
Beşiktaş taraftarları, ilk yarının bitiş düdüğü sonrası takımı tribüne çağırdı ve destek verdi.
İKİNCİ YARIDA TEMPO DÜŞTÜ
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt karşılaşması, ilk yarının aksine ikinci yarıda düşük tempoyla başladı. İkinci yarının ilk 15 dakikalık diliminde önemli bir pozisyon yaşanmadı.
GIO'DAN İKİ HAMLE
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, karşılaşmanın 64. dakikasında oyuna müdahalede bulundu. Beşiktaş'ta bu dakikada Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut oyuna dahil oldu. Jonas Svensson ve Milot Rashica kenara geldi.
BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ OLDU!
Beşiktaş, 68. dakikada rakip kalede etkili oldu. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu siyah-beyazlılar pas organizasyonu ile kullandı. Daha sonra top Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Gedson'un rakip ceza yayından çektiği şut, kale ağzında Paulista'dan dışarıya gitti.
FRANKFURT 3'Ü BULDU!
Konuk ekip Eintracht Frankfurt, 82. dakikada farkı üçe çıkardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Ansgar Knauff, burunla yaptığı vuruşla topu bir kez daha Beşiktaş ağlarına gönderdi.
MASUAKU GOLÜ ATTI
Beşiktaş, uzatma dakikalarında farkı ikiye düşürdü. Arthur Masuaku'nun sol kanattan orta şut karışımı vuruşunda top ağlara gitti. Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş, 3-1 kaybetti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Ndour'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Santos meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada Alman ekibi penaltı kazandı. Ceza sahasının solunda aut çizgisine yakın bir bölgede Paulista'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
19. dakikada atışı kullanan Marmoush, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
22. dakikada Eintracht Frankfurt çalışılmış bir duran topla 2. golü buldu. Beşiktaş yarı alanının ortalarından kullanılan serbest vuruşta Marmoush pasını bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Koch'un kafayla indirdiği topu Ebimbe altı pas içinde filelerle buluşturdu.
26. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Rashica'nın sağdan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda top Koch'un eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada topun başına geçen Immobile'nin vuruşunda, kaleci Santos topu direk dibinde kurtararak kornere çeldi.
37. dakikada Rafa Silva ceza yayı içinde topla buluşarak şutunu çekti, kalecinin müdahalesi sonrası meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
45+1. dakikada Immobile, Muçi'nin pasıyla ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti, kaleci topu kornere gönderdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
68. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Rafa Silva'nın ceza yayına doğru gönderdiği topa Gedson Fernandes sert vurdu ancak meşin yuvarlak Paulista'ya çarparak auta gitti.
73. dakikada Rafa Silva'nın sağdan ceza sahasına girerek dışarı çevirdiği topa Ndour'un sert vuruşunda, Theate kafayla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
82. dakikada Eintracht Frankfurt'un 3. golü geldi. Orta sahadan kaptığı topla Beşiktaş ceza sahasına giren Knauff ayağının dışıyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3
84. dakikada Immobile sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Salih Uçan'ın vuruşunda kaleci şık bir kurtarışla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
90+3. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Masuaku'nun soldan ortasında kaleye yönelen topa kaleci istediği gibi müdahale edemedi ve top ağlarla buluştu: 1-3
Siyah-beyazlı takım karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie (İskoçya)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson (Dk. 63 Onur Bulut), Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour (Dk. 77 Mario), Gedson Fernandes (Dk. 77 Salih Uçan), Rashica (Dk. 63 Semih Kılıçsoy), Rafa Silva, Muçi, Immobile (Dk. 85 Mustafa Hekimoğlu)
Eintracht Frankfurt: Santos, Kristensen, Koch, Theate, Nkounkou (Dk. 85 Amenda), Ebimbe (Dk. 62 Knauff), Larsson (Dk. 74 Skhiri), Dahoud, Marmoush (Dk. 62 Ekitike), Matanovic, Götze (Dk. 46 Chaibi)
Goller: Dk. 19 Marmoush, Dk. 22 Ebimbe, Dk. 82 Knauff (Eintracht Frankfurt), Dk. 90+3 Masuaku (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 17 Uduokhai, Dk. 33 Immobile, Dk. 56 Ndour, (Beşiktaş), Dk. 67 Nkounkou, Dk. 90+1 Ekitike (Eintracht Frankfurt)
Karşılaşmada Frankfurt'un gollerini 18. dakikada penaltıdan Omar Marmoush, 22. dakikada Eric Dina Ebimbe ve 82. dakikada Ansgar Knauff attı. Beşiktaş'ın tek golü uzatma dakikalarında Arthur Masuaku'dan geldi.
Beşiktaş'ta Ciro Immobile, 27. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
UEFA Avrupa Ligi'ne 4-0'lık Ajax mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, Eintracht Frankfurt karşısında aldığı yenilgi sonrası ikide sıfır yaptı ve iki hafta sonunda puanla tanışamadı. Eintracht Frankfurt, iki hafta sonunda 4 puana ulaştı.
Beşiktaş, hafta sonunda ligde Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise Lyon deplasmanına gidecek. Frankfurt, sahasında Rigas Skola'yı konuk edecek.
BEŞİKTAŞ'TA 3 RÖTUŞ
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'deki Bellona Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Van Bronckhorst, Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Joao Mario ve Emirhan Topçu'yu yedeğe çekti, kaleci Mert Günok ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Eintracht Frankfurt maçının başlangıç kadrosunda Ersin, Svensson ve Masuaku'yu ilk 11'de görevlendirdi.
BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
Mert Günok ile Moatasem Al Musrati, karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
SVENSSON 11'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ta iyileşen Jonas Svensson, Eintracht Frankfurt karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
Norveçli futbolcu, hastalığı nedeniyle son oynadıkları Kayserispor müsabakasının kadrosuna alınmamıştı. Aynı maçta sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Gedson Fernandes ise iyileşti ve başlangıç kadrosunda yer aldı.
Arthur Masuaku da sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor karşılaşmasında forma giyememişti.
ERSİN İLK 11'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Son olarak siyah-beyazlıların geçen sezonun 38. ve son haftasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada görev yapan 23 yaşındaki file bekçisi, tüm kulvarlarda 10 maç sonra forma giydi.
Eintracht Frankfurt taraftarları konuk takım tribününün tamamını doldurdu.
BEŞİKTAŞ TEHLİKESİ
Beşiktaş, 6. dakikada Cher Ndour ile kaleyi yokladı. Ndour'un vuruşunu kaleci Santos kurtardı.
FRANKFURT PENALTI KAZANDI
Konuk ekip Eintracht Frankfurt, karşılaşmanın 18. dakikasında penaltı kazandı.
Nkounkou, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi. Paulista araya girdi. Hakem John Beaton, Paulista'nın müdahalesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Omar Marmoush, 19. dakikada Alman ekibini 1-0 öne geçirdi.
3 DAKİKA SONRA FARK İKİYE ÇIKTI
Eintracht Frankfurt, 22. dakikada Beşiktaş karşısında farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası top ceza sahasındaki Dina Ebimbe'ye geldi. Boş pozisyonda kalan Ebimbe topu ağlara gönderdi ve fark ikiye çıktı.
IMMOBILE PENALTIYI ATAMADI
Beşiktaş, 26. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada Rashica sağ kanattan çalımlarla harika getirdi. Açtığı ortada Rafa Silva topla buluştu. Çektiği şut Robin Koch'un ellerine çarptı. Hakem John Beaton, penaltı noktasını gösterdi.
Beşiktaş'ta penaltıda Ciro Immobile topun başına geçti. İtalyan golcü, 27. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Santos'u geçemedi.
RAFA SILVA HARİKA VURDU!
Beşiktaş, 37. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Bu dakikada ceza sahasına giren Rafa Silva'nın şutunu önce kaleci Santos kurtardı. Ardından top direkten geri döndü.
Beşiktaş, Frankfurt karşısında ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı.
TARAFTARDAN DESTEK
Beşiktaş taraftarları, ilk yarının bitiş düdüğü sonrası takımı tribüne çağırdı ve destek verdi.
İKİNCİ YARIDA TEMPO DÜŞTÜ
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt karşılaşması, ilk yarının aksine ikinci yarıda düşük tempoyla başladı. İkinci yarının ilk 15 dakikalık diliminde önemli bir pozisyon yaşanmadı.
GIO'DAN İKİ HAMLE
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, karşılaşmanın 64. dakikasında oyuna müdahalede bulundu. Beşiktaş'ta bu dakikada Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut oyuna dahil oldu. Jonas Svensson ve Milot Rashica kenara geldi.
BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ OLDU!
Beşiktaş, 68. dakikada rakip kalede etkili oldu. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu siyah-beyazlılar pas organizasyonu ile kullandı. Daha sonra top Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Gedson'un rakip ceza yayından çektiği şut, kale ağzında Paulista'dan dışarıya gitti.
FRANKFURT 3'Ü BULDU!
Konuk ekip Eintracht Frankfurt, 82. dakikada farkı üçe çıkardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Ansgar Knauff, burunla yaptığı vuruşla topu bir kez daha Beşiktaş ağlarına gönderdi.
MASUAKU GOLÜ ATTI
Beşiktaş, uzatma dakikalarında farkı ikiye düşürdü. Arthur Masuaku'nun sol kanattan orta şut karışımı vuruşunda top ağlara gitti. Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş, 3-1 kaybetti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Ndour'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Santos meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada Alman ekibi penaltı kazandı. Ceza sahasının solunda aut çizgisine yakın bir bölgede Paulista'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
19. dakikada atışı kullanan Marmoush, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
22. dakikada Eintracht Frankfurt çalışılmış bir duran topla 2. golü buldu. Beşiktaş yarı alanının ortalarından kullanılan serbest vuruşta Marmoush pasını bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Koch'un kafayla indirdiği topu Ebimbe altı pas içinde filelerle buluşturdu.
26. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Rashica'nın sağdan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda top Koch'un eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada topun başına geçen Immobile'nin vuruşunda, kaleci Santos topu direk dibinde kurtararak kornere çeldi.
37. dakikada Rafa Silva ceza yayı içinde topla buluşarak şutunu çekti, kalecinin müdahalesi sonrası meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
45+1. dakikada Immobile, Muçi'nin pasıyla ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti, kaleci topu kornere gönderdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
68. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Rafa Silva'nın ceza yayına doğru gönderdiği topa Gedson Fernandes sert vurdu ancak meşin yuvarlak Paulista'ya çarparak auta gitti.
73. dakikada Rafa Silva'nın sağdan ceza sahasına girerek dışarı çevirdiği topa Ndour'un sert vuruşunda, Theate kafayla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
82. dakikada Eintracht Frankfurt'un 3. golü geldi. Orta sahadan kaptığı topla Beşiktaş ceza sahasına giren Knauff ayağının dışıyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3
84. dakikada Immobile sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Salih Uçan'ın vuruşunda kaleci şık bir kurtarışla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
90+3. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Masuaku'nun soldan ortasında kaleye yönelen topa kaleci istediği gibi müdahale edemedi ve top ağlarla buluştu: 1-3
Siyah-beyazlı takım karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie (İskoçya)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson (Dk. 63 Onur Bulut), Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour (Dk. 77 Mario), Gedson Fernandes (Dk. 77 Salih Uçan), Rashica (Dk. 63 Semih Kılıçsoy), Rafa Silva, Muçi, Immobile (Dk. 85 Mustafa Hekimoğlu)
Eintracht Frankfurt: Santos, Kristensen, Koch, Theate, Nkounkou (Dk. 85 Amenda), Ebimbe (Dk. 62 Knauff), Larsson (Dk. 74 Skhiri), Dahoud, Marmoush (Dk. 62 Ekitike), Matanovic, Götze (Dk. 46 Chaibi)
Goller: Dk. 19 Marmoush, Dk. 22 Ebimbe, Dk. 82 Knauff (Eintracht Frankfurt), Dk. 90+3 Masuaku (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 17 Uduokhai, Dk. 33 Immobile, Dk. 56 Ndour, (Beşiktaş), Dk. 67 Nkounkou, Dk. 90+1 Ekitike (Eintracht Frankfurt)