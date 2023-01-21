Beşiktaş'tan 18'lik isme 5 milyon euro

Vincent Aboubakar ile ara transfer dönemindeki ilk hamlesini yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.



A Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv forması giyen 18 yaşındaki Oscar Gloukh için resmi teklif yaptı.



Beşiktaş'ın, 18 yaşındaki oyuncu için teklif ettiği rakamın 5 milyon euro olduğu aktarıldı.



Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki transfer için görüşmeler devam ediyor.



Öte yandan Beşiktaş, bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Dele Alli ile yollarını ayırmaya çalışıyor.





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