Beşiktaş'ta yolcular belli oluyor!





Beşiktaş 'ta Avusturya kampı geride kaldı. Kadroda yer alan tüm oyuncuları kampa götüren Ole Gunnar Solskjaer, soru işareti bulunan isimleri daha net görme şansı yakaladı.

Son oynanan Petrzalka maçının ardından Norveçli çalıştırıcı, "Bugün futbolculara fikrimi değiştirmeleri için şans verdim. Fakat bazı isimler fikrimi değiştiremedi." şeklinde konuşmuştu.









Beşiktaş'ta yol ayrımına gidilecek isimler de Avusturya kampının ardından netlik kazanmaya başladı. Siyah beyazlılarda Al Musrati'ye gelecek teklifler değerlendirilecek.

Libyalı futbolcu, 4 hazırlık maçına da yedek kulübesinde başlarken, sadece 2 karşılaşmada 2'nci yarıda oyuna dahil oldu.





Bir diğer isim Onana. Kamerunlu futbolcu için teklif bekleniyor. Siyah beyazlıların 4 hazırlık maçına da yedek başlayan Onana, sadece son oynanan Petrzalka mücadelesinin 2'nci yarısında oyuna dahil oldu.





Beşiktaş, Bahtiyar Zaynutdinov ile de yol ayrımına yakın. Kazak futbolcu için özellikle Rusya'dan teklif gelebileceği iddia edildi.



