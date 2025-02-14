Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez boy gösterecek!

Beşiktaş'ın yeni transferleri Elan Ricardo ve Keny Arroyo, Trabzonspor maçında ilk kez forma giyebilirler.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez boy gösterecek!
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14 Şubat 2025 10:43

Beşiktaş'taki değişim heyecanı Trabzonspor maçında katlanacak.

Teknik ekipteki büyük yeniliklerin yanı sıra, kadroya katılan transferlerle takımın sergileyeceği futbol merakla bekleniyor.

HADZIAHMETOVIC İLE YARIŞIYOR

Ole Gunnar Solskjaer'in planları arasında yeni transferleri de bu maçta kullanmak var. Norveçli teknik adam orta sahada Çaykur Rizespor'dan geri çağrılan Amir Hadziahmetovic ile Kolombiyalı Elan Ricardo arasında tercih yapacak. Solskjaer'in şu ana kadar idmanlardaki enerjisi ve gösterdiği hırsı sebebiyle Ricardo'ya daha yakın olduğu öğrenildi. 

FİŞİ KENY ÇEKECEK

Siyah beyazlı taraftarların en çok merak ettiği isim ise Keny Arroyo. Birçok teklife rağmen Beşiktaş'ı seçen ve geleceğin yıldızı olarak gösterilen Ekvadorlu oyuncu da fizik olarak hazır durumda. Ancak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in planı farklı. Norveçli çalıştırıcı, genç sol kanat oyuncusunu ikinci yarıda rakibin fişini çekmek için kullanmak istiyor. Siyah beyazlıların zorlu Trabzonspor maçında hücum hattının Rafa Silva, Rashica, Muçi ve İmmobile'den oluşması bekleniyor. 


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