Beşiktaş'ta yeni saha içi lider Rafa Silva!

Beşiktaş'ta hem teknik heyet hem de yönetim kurulu, Rafa Silva'nın takıma büyük güç katacağına inanıyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst bu doğrultuda yeni sezonda siyah-beyazlı takımın saha içi liderliğini Portekizli yıldıza vermeye hazırlanıyor.
Benfica ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki Rafa Silva önceki akşam İkinci Başkan Hüseyin Yücel tarafından İstanbul'a getirilmişti. Üç yıllık sözleşme için her konuda anlaşma sağlanan deneyimli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.
LİDER RAFA SILVA
Teknik patron Giovanni van Bronckhorst, Benfica forması altında birçok başarıya imza atan Rafa Silva'ya takımın liderliğini verecek. Portekizli yıldız 10 numara pozisyonunda görev yapacak ve siyah-beyazlı takımın tüm hücum aksiyonlarını yönetecek. Rafa Silva atakları başlatan ve yöneten isim olarak sahada yer alacak.
Portekizli futbolcu, Benfica forması giydiği 8 sezon boyunca kırmızı-beyazlı takımın en önemli hücum kozlarından biri oldu. Rafa Silva özellikle son 3 sezonda müthiş istatistiklere imza attı. Benfica ile 3'ü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 6 kupa kaldıran yetenekli futbolcu geride kalan sezon tam 52 resmi maça çıkarken 22 gol, 15 asistlik performans sergiledi. İyi bir profesyonel olan ve sakatlık sorunu yaşamayan başarılı futbolcu bu maçlarda sadece 5 kez sarı kart gördü.
Benfica ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki Rafa Silva önceki akşam İkinci Başkan Hüseyin Yücel tarafından İstanbul'a getirilmişti. Üç yıllık sözleşme için her konuda anlaşma sağlanan deneyimli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.
LİDER RAFA SILVA
Teknik patron Giovanni van Bronckhorst, Benfica forması altında birçok başarıya imza atan Rafa Silva'ya takımın liderliğini verecek. Portekizli yıldız 10 numara pozisyonunda görev yapacak ve siyah-beyazlı takımın tüm hücum aksiyonlarını yönetecek. Rafa Silva atakları başlatan ve yöneten isim olarak sahada yer alacak.
Portekizli futbolcu, Benfica forması giydiği 8 sezon boyunca kırmızı-beyazlı takımın en önemli hücum kozlarından biri oldu. Rafa Silva özellikle son 3 sezonda müthiş istatistiklere imza attı. Benfica ile 3'ü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 6 kupa kaldıran yetenekli futbolcu geride kalan sezon tam 52 resmi maça çıkarken 22 gol, 15 asistlik performans sergiledi. İyi bir profesyonel olan ve sakatlık sorunu yaşamayan başarılı futbolcu bu maçlarda sadece 5 kez sarı kart gördü.