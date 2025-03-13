Beşiktaş'ta yedek kulübesinden destek yok!

Beşiktaş, bu sezon geriye düştüğü maçları çevirmekte zorlanırken, yedek kulübesinden gelen oyuncular skora katkı sağlayamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yedek kulübesinden destek yok!
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13 Mart 2025 09:05
Son güncelleme 13 Mart 2025 09:14

Beşiktaş'ın, sahasında 1-0'dan 2-1 kaybettiği Gaziantep karşılaşması sonrasında Ciro Immobile ve Alex Oxlade Chamberlain gibi oyuncuların performanslarına yönelik eleştiriler artarken kulübe katkısı da sorgulanır hale geldi. 

Siyah-beyazlıların bu sezon berabere ya da gerideyken yedek kulübesinden gelen futbolcuların katkısı ile lehine çevirdiği maç yok.

Sadece Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy skora etkide bulundu. Muçi, ligin başındaki 4-2'lik Antalyaspor galibiyetinde sonradan takıma dahil olup gol attı. 

SEMİH FARKI AÇAN İSİM OLDU

Arnavut yıldız, ilk yarıda 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde de ağları havalandırdı. Semih ise 3-1 kazanılan Eyüpspor ve 2-0'lık galibiyetle sonuçlanan Kayserispor maçlarında 1'er golle farkın açılmasını sağlamıştı. 


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