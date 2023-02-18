Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürecek

Ara transferde birçok isimle yollarını ayıran Beşiktaş, ayrılıklara devam etmeyi planlıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürecek
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18 Şubat 2023 13:04
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bir yandan da yeni transferlere yer açmak için harekete geçti.

İlk olarak Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Josef de Souza, Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan'a transfer oldu. Kartal, Josef'le karşılıklı anlaşarak ayrılığın gerçekleştiğini TFF'ye bildirdi. Beşiktaş'ta Josef'in ayrılığından sonra birkaç ismin daha takımdan ayrılacağı ifade ediliyor.

N'KOUDOU

Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu yıldız futbolcu Kevin N'Koudou ile de yollarını ayıracağı iddia edildi. 2019 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan transfer edilen Kevin N'Koudou'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 4 sezondur Kara Kartal'da forma giyen Kevin N'Koudou, Beşiktaş ile çıktığı 107 karşılaşmada 21 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

WELINTON VE ATIBA

Bunun dışında Atiba ve Welinton'un da kadroda yer açmak için gönderileceği ifade ediliyor. Welinton'a takım arandığı belirtililyor. Bu ayrılıklara teknik patron Şenol Güneş'in de onay verdiği gelen haberler arasında.

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