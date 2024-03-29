Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 19 veda!

Beşiktaş, yeni sezonda 7 yerli ve 12 yabancı futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 19 veda!
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29 Mart 2024 10:33
Son güncelleme 29 Mart 2024 10:35
Tarihinin en kötü performanslarından birini sergileyen Beşiktaş, yeni sezonda 7 yerli ve 12 yabancı futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi sona erecek olan yerli oyunculardan Cenk Tosun ve Salih Uçan ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Öte yandan Onur Bulut, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Emrecan Uzunhan ve Utku Yuvakuran da gözden çıkarılan isimler.

Yabancı futbolculardan ise Worrall, Ghezzal, Montero, Hasic, Rosier, Onana, Rebic, Amartey, Muleka, Aboubakar, Chamberlain ve Hadziahmetovic için gelecek teklifler, öncelikli olarak değerlendirilecek. Yönetim, bu oyunculardan değerine yakın teklif alanlarla yollarını en kısa sürede ayıracak.

Sene sonu 19 futbolcusuyla yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş'ın, yeni sezon için derin bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor. 

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