Beşiktaş'ta yabancı enflasyonu!

Gelecek sezon en fazla 12 yabancı futbolcu kadroya yazılacak ancak Beşiktaş'ın elindeki lejyoner sayısı 20. Üstelik takviyeler de olacak. Yönetimi zorlu bir süreç bekliyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yabancı enflasyonu!
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11 Mayıs 2024 13:45
Beşiktaş'ı yabancı oyuncular konusunda zorlu bir süreç bekliyor.

HASAN ARAT'IN SÖZLERİ

"Şu anda herkes transfer diyor. 19-20 tane yabancı oyuncumuz var. Ne satabileceksin? Nasıl bu işin içinden çıkacaksın?" Bu sözleri, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat TRT Spor'da katıldığı canlı yayında kullandı. Yeni hocasını belirlemeye çalışırken kadroyu da değiştirmeye çalışan siyah-beyazlı kulüpte en büyük sorun yabancı sayısının fazlalığı. Gelecek yıl 26 kişilik kadrolarda maksimum 12 yabancı futbolcuya izin verilecek. Beşiktaş'ın sözleşmeli yabancı sayısı ise genç oyuncular Gudjufi ve Hasic ile tam 20.

YÖNETİMİN ELİNİ KOLUNU BAĞLIYOR

Sözün özü Beşiktaş, mevcut kadroyu bile federasyona bildirmek istese en az 8 ismi dışarıda bırakmak zorunda. Bu durum mevcut yönetimin elini kolunu bağlıyor.

SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR

Üstelik, Cenk Tosun ve Salih Uçan gibi yerli futbolcuların da sözleşmesi bitecek. Yönetim Türk oyuncu havuzunu ağırlıklı olarak altyapı kökenli isimlerden kurmak istese de bu bölgeye de takviye yapılması şart.

KUPA SONRASI YOĞUN MESAİ

Beşiktaş kurmayları, 23 Mayıs'taki Türkiye Kupası finali sonrası yeni teknik adamı açıklayıp kadro planlamasına ağırlık verecek.

Kadroda düşünülmeyen pek çok futbolcunun menajerine şimdiden 'kendinize takım bulun' mesajı gönderildi. Siyah-beyazlı yöneticiler, bağlantılarını kullanarak özellikle Arap Yarımadası'ndaki kulüplere eldeki isimleri önerecek.

EN AZ BEŞ TRANSFER

Beşiktaş'ın tek sorunu eldeki 20 oyuncu da değil. Yönetim en az beş yabancı transferi yapmayı planlıyor. Bütçe açılması halinde bu sayısının artması da bekleniyor. Yabancı kontenjanına biri tecrübeli iki savunmacı, bir orta saha, bir kanat ve bir santrfor takviyesi öncelikli olarak düşünülüyor.

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