Beşiktaş'ta Weghorst fırtınası

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Wout Weghorst, attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkıyor.



Fatih Karagümrük maçının ardından Sivasspor karşısında da fileleri havalandıran 30 yaşındaki santrfor, ligdeki ikinci golünü kaydetti.



Weghorst, attığı gollerin yanı sıra verdiği gol paslarıyla da dikkati çekti. Hollandalı oyuncu, Kayserispor, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarında birer asist yaptı.



Wout Weghorst, sağladığı skor katkısıyla siyah-beyazlı takımın 4. hafta sonunda liderliğe yükselmesinde önemli rol oynadı.



