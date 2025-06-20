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Beşiktaş'ta transferler için gözler 22 Haziran'da!

Beşiktaş Yönetimi, Bankalar Birliği'ne yapılan yüksek faiz ödemesinden kurtulmak amacıyla Dikilitaş'taki arazi için Emlak Konut ile proje planlıyor. Genel kuruldan yetki alınması halinde transfer süreci hız kazanacak.

calendar 20 Haziran 2025 09:30 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 09:47
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta transferler için gözler 22 Haziran'da!
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Beşiktaş'ta son üç sezondur lige kasım ayında havlu atılması en çok yönetimi usandırmış durumda. Başkan Serdal Adalı ve ekibi, Bankalar Birliği'ne yılda 50 milyon dolar faiz ödememek için kurtuluşu Dikilitaş'taki arazide buldu.

Emlak Konut'la birlikte burada gerçekleştirilecek proje çerçevesinde, Beşiktaş Kulübü üzerindeki bu faiz yükünden kurtulacak. Bunun için kulüp üyelerinin 22 Haziran'da yapılacak genel kurulda proje için siyah beyazlı yönetime yetki vermesi gerekiyor. Yetki verilirse transferde gaza basılacak.

LİSTE BEKLETİLİYOR

Yönetimin anlaştığı ve transfer görüşmelerinde bulunduğu birçok oyuncu da âdeta yetkiyi bekliyor. Atletico Madrid'de mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Sörloth, Corinthians'tan alacakları sebebiyle ayrılacak olan Depay ve Napoli forması giyen Anguissa ile Liverpool'un İtalyan sol kanat oyuncusu Federico Chiesa da Beşiktaş'ın şu anda beklettiği yıldızlar arasında bulunuyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de transferde durumun bir an önce netleşmesinin beklediği öğrenildi. 


 

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