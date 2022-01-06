Antalyaspor'u penaltılar sonucunda mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ta teknik direktör kararı verildi.



A Spor'un haberine göre; siyah - beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında takımı çalıştıran Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.



Karaveli ile sezon sonuna kadar yeni bir kontrat yapılacağı öğrenildi.



Beşiktaş'ın başında 6 resmi maça çıkan Önder Karaveli, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.





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