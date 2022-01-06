Beşiktaş'ta teknik direktör kararı verildi!

Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrasında takımı çalıştıran Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta teknik direktör kararı verildi!
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06 Ocak 2022 21:21
Antalyaspor'u penaltılar sonucunda mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ta teknik direktör kararı verildi.

A Spor'un haberine göre; siyah - beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında takımı çalıştıran Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.

Karaveli ile sezon sonuna kadar yeni bir kontrat yapılacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın başında 6 resmi maça çıkan Önder Karaveli, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.


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