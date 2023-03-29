Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan genç stoper Tayyip Talha'nın son durumu belli oldu.
Kartal'ın İstanbulspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç, bireysel çalışmalara başlamıştı. Tecrübeli stoperin durumunun her geçen gün iyiye gittiği ve pazar günü Fenerbahçe'yle oynanacak derbide hazır duruma gelebileceği kaydedildi.
Bu gelişme sonrasında Beşiktaş'ta Dele Alli dışında sakatlığı bulunan isim kalmayacak.
Kartal'ın İstanbulspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç, bireysel çalışmalara başlamıştı. Tecrübeli stoperin durumunun her geçen gün iyiye gittiği ve pazar günü Fenerbahçe'yle oynanacak derbide hazır duruma gelebileceği kaydedildi.
Bu gelişme sonrasında Beşiktaş'ta Dele Alli dışında sakatlığı bulunan isim kalmayacak.