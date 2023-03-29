Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın son durumu

Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın durumunun her geçen gün iyiye gittiği ve pazar günü Fenerbahçe'yle oynanacak derbide hazır duruma gelebileceği kaydedildi

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın son durumu
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29 Mart 2023 10:29
Tayyib Sanuc
Tayyib Sanuc
Beşiktaş
Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan genç stoper Tayyip Talha'nın son durumu belli oldu.

Kartal'ın İstanbulspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç, bireysel çalışmalara başlamıştı. Tecrübeli stoperin durumunun her geçen gün iyiye gittiği ve pazar günü Fenerbahçe'yle oynanacak derbide hazır duruma gelebileceği kaydedildi.

Bu gelişme sonrasında Beşiktaş'ta Dele Alli dışında sakatlığı bulunan isim kalmayacak. 

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