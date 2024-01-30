Beşiktaş'ta taraftardan yönetime isyan

Beşiktaş'ta göreve gelen yönetimin vaatlerini yerine getirmemesi Beşiktaş taraftarını oldukça öfkelendirdi. Sezon içinde gelinen noktada vaatler ile icraatlar arasında uçurum olması taraftarı isyan ettirdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta taraftardan yönetime isyan
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30 Ocak 2024 12:10
Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat'la başlayan yeni dönemde mevcut krizler aşılamadığı gibi daha da derinleşti.

Yeni yönetim göreve başlayalı henüz 58 gün geçmesine rağmen seçim öncesi verilen vaatler ile icraatlar arasında uçurum olması taraftarı isyan noktasına getirdi.

Birçok teknik adamla görüşüldükten sonra takımın başına getirilen Fernando Santos beklenen dokunuşları gösteremedi. Portekizli teknik adam da kadronun yetersizliği ve transfer eksikliğini dile getiriyor.

İKİ TRANSFER GELİYOR

Yönetim ise seçim öncesi açıklanan projeler ve yıldız transfer müjdeleriyle taraftarı heyecanlandırmıştı ancak sadece Adana Demirspor'dan Jonas Svensson kadroya katıldı.

Yönetimin de elini kolunu bağlayan sürpriz gelişmeler oldu. Victor Ruiz ve Tyler Boyd'un kulübe açtığı davalar sebebiyle 4,2 milyon avro ödendi. Şimdi de Domagoj Vida 1,9 milyon avroluk dava açtı. Bu zorluklara rağmen yönetimin bir kaç gün içinde yapacağı iki transferi Trabzonspor maçına yetiştirmeyi planladığı öğrenildi. 

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