Beşiktaş'ta sürpriz: 106 gün sonra geri dönüyor!

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı.Kadro dışı bırakılan isimlerle birlikte kart cezalısı olan Ersin Destanoğlu, sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic, Welinton ve Mert Günok kadroya alınmadı.Sakatlıklarıyla ilgili kulüpten bilgi verilmeyen Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Kenan Karaman da kadroya alınmayan isimler oldu.Uzun süredir takım kadrosunda bulunmayan Georges-Kevin N'Koudou ise yeniden listede yer aldı. N'Koudou, Hatayspor maçında forma giyerse 106 gün sonra yeşil sahalara geri dönmüş olacak.