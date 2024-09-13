Beşiktaş'ta sözleşme fesih: Amartey

Beşiktaş'ta uzun süredir takımdan ayrılması gündemde olan Daniel Amartey'in sözleşmesi feshedildi.
Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:
"Daniel Amartey'le Yollarımız Ayrılmıştır. Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."
Siyah-beyazlı forma altında 27 maçta süre bulan Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:
"Daniel Amartey'le Yollarımız Ayrılmıştır. Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."
Siyah-beyazlı forma altında 27 maçta süre bulan Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.