Beşiktaş'ta sözleşme fesih: Amartey

Beşiktaş, Daniel Amartey ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta sözleşme fesih: Amartey
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13 Eylül 2024 20:13
Son güncelleme 13 Eylül 2024 20:15
Beşiktaş'ta uzun süredir takımdan ayrılması gündemde olan Daniel Amartey'in sözleşmesi feshedildi.

Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

"Daniel Amartey'le Yollarımız Ayrılmıştır. Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

Siyah-beyazlı forma altında 27 maçta süre bulan Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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