Beşiktaş'ta sözleşme feshi yakın

Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın ardından Atiba Hutchinson ile de yollar ayrılıyor.



Siyah-beyazlı yönetim tecrübeli oyuncunun sözleşmelerini feshetme kararı aldı. Atiba'nın kontratı sezon sonu tamamlanacaktı.



Atiba'nın Beşiktaş'tan ayrılması ile siyah beyazlı kulüpte 10 yıllık dönemin sonuna gelindi.



10. SEZONU



2013'te PSV Eindhoven'den transfer edilen 40 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta 10. sezonunu yaşıyordu. Atiba 3 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.



Beşiktaş'ta 333 maça çıkan Kanadalı oyuncu, siyah beyazlı takımda en fazla forma giyen yabancı oyuncu olarak da tarihe geçti.





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