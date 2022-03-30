Beşiktaş'ta Serdar Bilgili'ye 'aday ol' baskısı

Beşiktaş'ta yapılacak olan seçimde Serdar Bilgili'nin yeniden aday olması için dernekler ve üyelerin ısrarcı olduğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Serdar Bilgili'ye 'aday ol' baskısı
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30 Mart 2022 11:45
Beşiktaş'ta yaklaşan seçim öncesi camiada büyük hareketlilik yaşanıyor. Merhum Onursal Başkan Süleyman Seba'dan sonra başkanlık koltuğuna oturan Serdar Bilgili'nin yeniden aday olması için dernekler ve üyeler büyük baskı uyguluyor.

Beşiktaş'ta yaklaşan seçim öncesi camiada büyük hareketlilik yaşanıyor.

Merhum Onursal Başkan Süleyman Seba'dan sonra başkanlık koltuğuna oturan Serdar Bilgili'nin yeniden aday olması için dernekler ve üyeler büyük baskı uyguluyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için de adı geçen Bilgili, geri dönüş için henüz kesin kararı vermiş değil.

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