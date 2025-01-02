Beşiktaş'ta Serdal Adalı, tedaviyi başlattı!

Beşiktaş'ta olağanüstü kongreyi rekor oyla kazanan Serdal Adalı, tedaviye ilk olarak Ümraniye'den başladı.
Çiçeği burnunda başkan, 29 Aralık'taki seçimin ardından üst üste üç günde de Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret etti. Seçim döneminde, "Futbolun tek sorumlusu ben olacağım" diyen Serdal Adalı, takımın içinde bulunduğu duruma dair ilk olarak teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve kaptan Necip Uysal ile bir toplantı yapmıştı.
"DAĞINIKLIK VE MUTSUZLUK BİTMELİ"
Ardından futbolcularla tanışan ve kendileriyle yeni döneme dair görüşen Adalı, ertesi gün Topraktepe ve tesislerde görevli profesyoneller, akademi sorumlularıyla bir araya geldi. Oyunculardan, dışarıdan bakıldığında takımda görülen dağınıklık ve mutsuzluğun ortadan kaldırılmasını istedi. Serdal Adalı, söz konusu görüşmelerde "Beşiktaş formasının hakkını mücadelesiyle veren, kendisini bu kulübe ait hisseden ve sahada sonuç alan futbolcu grubu istiyorum" mesajı verdi.
İKİ AYLIK MAAŞLAR PAZARTESİ YATIYOR
Ayrıca son dönemde yaşanan düzensiz ödeme sorununun çözüleceğini de iletti. Adalı'nın takımın ocak ayı itibariyle biriken iki aylık maaşlarının pazartesi günü hesaplara yatacağını ve sonrasında bir daha bu konuda sorun yaşanmayacağını belirttiği öğrenildi. Yeni başkan, teknik heyet ve futbolculara Rize deplasmanında galibiyet beklediğini de dile getirdi
KARTAL YILIN İLK GÜNÜNDE DİNLENDİ
Beşiktaş'ta futbolcular yeni yılın ilk gününde çalışma değil izin yaptı. Siyahbeyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe takıma bir gün izin verirken, Çaykur Rizespor maçı için bugün tesiste bir araya gelinecek ve son taktik antrenman yapılacak. Ardından ise Rize'ye gidecek olan Beşiktaş, burada kampa girecek. Başkan Serdal Adalı ve yönetimin de ilk maçta takımı yalnız bırakmayacağı belirtildi.
Çiçeği burnunda başkan, 29 Aralık'taki seçimin ardından üst üste üç günde de Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret etti. Seçim döneminde, "Futbolun tek sorumlusu ben olacağım" diyen Serdal Adalı, takımın içinde bulunduğu duruma dair ilk olarak teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve kaptan Necip Uysal ile bir toplantı yapmıştı.
"DAĞINIKLIK VE MUTSUZLUK BİTMELİ"
Ardından futbolcularla tanışan ve kendileriyle yeni döneme dair görüşen Adalı, ertesi gün Topraktepe ve tesislerde görevli profesyoneller, akademi sorumlularıyla bir araya geldi. Oyunculardan, dışarıdan bakıldığında takımda görülen dağınıklık ve mutsuzluğun ortadan kaldırılmasını istedi. Serdal Adalı, söz konusu görüşmelerde "Beşiktaş formasının hakkını mücadelesiyle veren, kendisini bu kulübe ait hisseden ve sahada sonuç alan futbolcu grubu istiyorum" mesajı verdi.
İKİ AYLIK MAAŞLAR PAZARTESİ YATIYOR
Ayrıca son dönemde yaşanan düzensiz ödeme sorununun çözüleceğini de iletti. Adalı'nın takımın ocak ayı itibariyle biriken iki aylık maaşlarının pazartesi günü hesaplara yatacağını ve sonrasında bir daha bu konuda sorun yaşanmayacağını belirttiği öğrenildi. Yeni başkan, teknik heyet ve futbolculara Rize deplasmanında galibiyet beklediğini de dile getirdi
KARTAL YILIN İLK GÜNÜNDE DİNLENDİ
Beşiktaş'ta futbolcular yeni yılın ilk gününde çalışma değil izin yaptı. Siyahbeyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe takıma bir gün izin verirken, Çaykur Rizespor maçı için bugün tesiste bir araya gelinecek ve son taktik antrenman yapılacak. Ardından ise Rize'ye gidecek olan Beşiktaş, burada kampa girecek. Başkan Serdal Adalı ve yönetimin de ilk maçta takımı yalnız bırakmayacağı belirtildi.