Beşiktaş'ta Sebastien Haller'e ikna turu!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın yeni sezonda takımda olması beklenmezken forvete üst düzey bir isim alınması hedefleniyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ta golcü listesi kabarık olsa da öncelikli isimlerden biri Sebastien Haller.
İKNA TURLARI BAŞLADI
Fransız asıllı Fildişili futbolcunun kiralanması konusunda atak yapan Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
Haller'in Beşiktaş'a 'Evet' demesi halinde, Dortmund ile resmi görüşmeler başlayacak.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon Alman devinde sadece 524 dakika şans bulan Haller, 3 gol atıp, 1 asist yapmıştı. Takımdaki geleceği tartışılan Haller konusunda Siyah-beyazlılar 1 Temmuz'a kadar transferi netleştirmek amacında.
İKNA TURLARI BAŞLADI
Fransız asıllı Fildişili futbolcunun kiralanması konusunda atak yapan Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
Haller'in Beşiktaş'a 'Evet' demesi halinde, Dortmund ile resmi görüşmeler başlayacak.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon Alman devinde sadece 524 dakika şans bulan Haller, 3 gol atıp, 1 asist yapmıştı. Takımdaki geleceği tartışılan Haller konusunda Siyah-beyazlılar 1 Temmuz'a kadar transferi netleştirmek amacında.