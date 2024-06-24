Beşiktaş'ta Sebastien Haller'e ikna turu!

Beşiktaş, hücum hattına transfer etmek istediği Sebastien Haller'i transfere ikna etme çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Sebastien Haller'e ikna turu!
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24 Haziran 2024 09:54
Son güncelleme 24 Haziran 2024 09:55
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın yeni sezonda takımda olması beklenmezken forvete üst düzey bir isim alınması hedefleniyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ta golcü listesi kabarık olsa da öncelikli isimlerden biri Sebastien Haller.

İKNA TURLARI BAŞLADI

Fransız asıllı Fildişili futbolcunun kiralanması konusunda atak yapan Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Haller'in Beşiktaş'a 'Evet' demesi halinde, Dortmund ile resmi görüşmeler başlayacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Alman devinde sadece 524 dakika şans bulan Haller, 3 gol atıp, 1 asist yapmıştı. Takımdaki geleceği tartışılan Haller konusunda Siyah-beyazlılar 1 Temmuz'a kadar transferi netleştirmek amacında. 



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